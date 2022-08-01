Собянин: Москва продолжит масштабное развитие городской инфраструктуры

Посетителям градостроительной выставки предлагают пройти квест. Гости узнают, как сносят старые дома и строят новые, посмотрят на Москву с виртуальной высоты и также виртуально спустятся под землю, чтобы построить свой тоннель. Также гостям выставки расскажут, как изменилась Москва за последнее десятилетие в игровой форме.

В "Манеже" Сергей Собянин открыл выставку "Город для каждого". Мэр города прокомментировал, что Москва продолжит масштабное развитие городской инфраструктуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.