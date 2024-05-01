Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 мая

Автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда готов почти на треть. Об этом в телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мост свяжет центр, запад и северо-запад столицы. В частности, районы Филевский Парк, Пресненский и Хорошёво-Мнёвники. На мосту будет по три полосы движения в каждом направлении.

На Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейной техники. Тысячи людей пришли туда, чтобы увидеть западную трофейную технику из зоны спецоперации. Всего более 30 самых разных образцов производства 12 стран. Рядом с каждым экспонатом расположен информационный стенд с характеристиками и обстоятельствами захвата.

В центре Москвы и на юго-востоке города 2 и 5 мая будут перекрывать часть улиц. Так, 2 мая с 16:30 и до вечера начнут в разное время закрывать участки Садового кольца, Тверской улицы, а также всех прилегающих переулков и бульваров. Будут временно перекрыты набережные в районе Кремля, Большая Садовая улица, Новый Арбат, участок Волгоградского проспекта. 5 мая ограничения будут вводить с 05:00. Нельзя будет проехать по Таганской площади и ближайшим переулкам.

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