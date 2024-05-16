Володин заявил, что использование оружия Запада против РФ повлечет ответные меры

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Любое использование оружия Запада против мирных российских городов повлечет ответное применение более мощного оружия для защиты россиян. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что западным политикам нужно осознать свою ответственность и сделать все необходимое, чтобы не доводить ситуацию до катастрофы мирового масштаба.

Ранее Владимир Путин сообщил, что от эффективности действий российских военных в рамках СВО зависят шансы мирного урегулирования конфликта. Российский лидер сделал акцент на том, что Россия всегда стремилась к миру.

Более того, указал президент, ВС РФ каждый день улучшают положение на всех направлениях и четко выполняют поставленные Генштабом задачи.