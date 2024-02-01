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01 февраля, 12:15

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Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

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Участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, который протянулся от станции Московского метрополитена "Коммунарка" до улицы Поляны, готов более чем наполовину. О строительстве магистрали в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Специалисты строят пешеходные переходы и перекладывают инженерные коммуникации. Кроме того, в настоящее время путепровод находится на стадии проектирования.

Открытие новой трассы позволит улучшить транспортную доступность Сосенского поселения и Южного Бутова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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