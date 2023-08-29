"Актуальный репортаж": специалисты рассказали об IT-разработках для реабилитации людей

Высокие технологии помогают в реабилитации людей с тяжелыми заболеваниями. Чипы, электроды, цифровые аватары – все это можно использовать для того, чтобы повысить уровень жизни пациентов и дать им больше возможностей для коммуникации. Например, российские инженеры придумали, как незрячим футболистам найти статичный мяч.

Какие еще разработки применяют в медицине? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.