Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:45

Технологии

"Актуальный репортаж": специалисты рассказали об IT-разработках для реабилитации людей

"Актуальный репортаж": специалисты рассказали об IT-разработках для реабилитации людей

Новости часа: завершены реставрация и ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы

Сергей Собянин рассказал о комплексной модернизации Боткинской больницы

Собянин рассказал о ходе капитального ремонта Боткинской больницы

Новости часа: Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Собянин: в Москве открылись две новые и девять реконструированных поликлиник

Здание диагностического центра № 3 открылось после капремонта в Выхине-Жулебине

Новости часа: Собянин рассказал о первом этапе обновления амбулаторного звена

Новости часа: Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Высокие технологии помогают в реабилитации людей с тяжелыми заболеваниями. Чипы, электроды, цифровые аватары – все это можно использовать для того, чтобы повысить уровень жизни пациентов и дать им больше возможностей для коммуникации. Например, российские инженеры придумали, как незрячим футболистам найти статичный мяч.

Какие еще разработки применяют в медицине? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинатехнологиивидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаФедор Червяков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика