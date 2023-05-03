Собянин анонсировал открытие флагманского центра Боткинской больницы в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Флагманский центр ГКБ имени Боткина начнет принимать первых пациентов уже до конца текущего года. Об этом сообщил Сергей Собянин, осматривая ход строительства объекта.

"Корпус за корпусом реконструируется, создавая новые центры медицинской помощи. В этом году будет введено сразу два таких центра. Один из них – крупнейший, наверное, самый современный в Европе урологический центр. И здесь будет создан флагманский центр, который будет оказывать не только экстренную, но и плановую помощь", – сказал мэр.

В свою очередь, глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев уточнил, что получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце июня. По его словам, почти все строительные работы уже завершены, сейчас идет монтаж инженерных систем и медицинского оборудования.

Градоначальник добавил, что как флагманский, так и урологический центры больницы должны заработать этой осенью.

В ходе осмотра объекта главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин рассказал мэру, что ввод флагманского центра позволит повысить мощность медучреждения с 70 тысяч до 100 тысяч хирургических вмешательств. А способность принимать экстренных пациентов увеличится вдвое.

Отмечается, что в настоящее время готовность семиэтажного здания флагманского центра оценивается в 87%. Он будет рассчитан на 94 койки и сможет в сутки принимать до 200 экстренных пациентов. Специалисты медцентра будут работать в составе мультидисциплинарных бригад по специальным алгоритмам, что позволит повысить эффективность оказываемой медицинской помощи.

Что касается урологического центра, то в нем предусмотрят 174 койки, в том числе 13 реанимационных. В здании оборудуют семь операционных, в том числе роботизированных. Мощность центра составит до 17 тысяч урологических операций в год.

Ранее Боткинская больница вошла в ежегодный рейтинг столичных якорных многопрофильных онкологических центров. По итогам прошлого года первое место в рейтинге досталось Московскому клиническому научному центру имени Логинова. ГКБ имени Боткина между тем заняла третье место.



Собянин заявил, что флагманский центр Боткинской больницы достроят в 2023 году