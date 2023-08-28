Началось строительство второго здания онкобольницы № 62 в Сколкове

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Второе здание онкологической больницы № 62 начали возводить в медицинском кластере в Сколкове. Об этом рассказал глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

По его словам, это будет операционно-реанимационный корпус, площадь которого составит свыше 12 тысяч "квадратов".

"Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, архитектура нового корпуса будет продолжать концепцию исцеляющей среды Международного медицинского кластера, основываясь на человекоцентричном подходе при проектировании", – добавил он.

Загрутдинов уточнил, что на базе нового корпуса планируется развернуть 18 операционных с новейшим оборудованием.

Он также рассказал о планах открытия амбулаторно-стационарного корпуса в здании Многофункционального медцентра. Глава департамента обратил внимание, что адаптивность архитектуры и инженерных систем здания позволяет осуществлять замену отделений без нарушения работы всего центра.

Кроме того, Загрутдинов отметил удобство системы вертикального транспорта, который доставляет пациентов сразу в конкретное отделение.

Ранее сообщалось, что новая детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену откроется в столичном районе Бабушкинском. Наиболее часто посещаемые кабинеты разместятся на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты – на верхних этажах здания.

До этого Собянин заявил о решении московских властей реконструировать еще 140 городских поликлиник. По его словам, больницы получат новое оборудование, также будет выстроена новая логистика.



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