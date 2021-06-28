На территории ТЦ "Садовод" 29 июня откроется пункт вакцинации трудовых мигрантов

29 июня откроется еще один пункт вакцинации трудовых мигрантов на территории ТЦ "Садовод". Он будет принимать пациентов с 08:00 до 20:00.

Также мигранты могут сделать прививку в многофункциональном миграционном центре в Сахарове, который в понедельник посетил Сергей Собянин. Пункт вакцинации открыт с 09:00 до 21:00. Два врача и 12 медсестер способны принять свыше 2 тысяч человек в день.

Пациентам предлагают однокомпонентный вариант. Услуги по вакцинации будет оплачивать работодатель, он же получает сертификаты работников. Стоимость процедуры составляет 1 300 рублей на одного сотрудника.

Подробнее о том, торопятся ли мигранты защититься от коронавируса, – в сюжете телеканала Москва 24.