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Москва 24

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28 июня, 22:30

На территории ТЦ "Садовод" 29 июня откроется пункт вакцинации трудовых мигрантов

медицина город мэр Москвы видео Никита Гмыза Светлана Ключникова

29 июня откроется еще один пункт вакцинации трудовых мигрантов на территории ТЦ "Садовод". Он будет принимать пациентов с 08:00 до 20:00.

Также мигранты могут сделать прививку в многофункциональном миграционном центре в Сахарове, который в понедельник посетил Сергей Собянин. Пункт вакцинации открыт с 09:00 до 21:00. Два врача и 12 медсестер способны принять свыше 2 тысяч человек в день.

Пациентам предлагают однокомпонентный вариант. Услуги по вакцинации будет оплачивать работодатель, он же получает сертификаты работников. Стоимость процедуры составляет 1 300 рублей на одного сотрудника.

Подробнее о том, торопятся ли мигранты защититься от коронавируса, – в сюжете телеканала Москва 24.

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