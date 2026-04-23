Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Почти 30 тысяч детей за 2 года прошли обследование органов ЖКТ в московских эндоцентрах. Процедура проводится без госпитализации и занимает несколько часов. У порядка 9 тысяч юных горожан обнаружили заболевания ЖКТ на ранней стадии.

"Уже второй год Москва участвует в эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования для школьников. Сегодня девятиклассники для поступления в колледж могут сдать всего два ОГЭ вместо четырех – по русскому языку и математике. В 2025 году такой формат выбрало более 39 тысяч девятиклассников, а в этом уже 47 тысяч. Это почти 40% более чем из 120 тысяч девятиклассников города", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Впервые в России экспозиция развернулась в медучреждении – новом корпусе 62-й больницы в корпусе. 70 художников с 5 континентов представили 200 работ – от живописи до скульптуры.