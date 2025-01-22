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22 января, 12:45

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В Москве обновили медицинское оборудование в больницах и поликлиниках

В Москве обновили медицинское оборудование в больницах и поликлиниках

В больницы Москвы поступило современное медицинское оборудование

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Высокоточные обследования теперь можно пройти в ближайших поликлиниках, не отправляясь в крупные центры. В 2024 году московские больницы получили почти 25 тысяч единиц современного оборудования, которое помогает врачам быстрее и точнее ставить диагнозы.

Например, в городской клинической больнице имени Баумана появились два новых аппарата – рентгеновский и компьютерный томограф. По словам главного врача Виктории Бражник, оборудование снижает лучевую нагрузку и сокращает время диагностики. За прошлый год с его помощью провели более 20 тысяч исследований.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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