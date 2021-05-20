Ракова рассказала о цифровизации онкологической помощи в столице

Как лечить онкологию, как поддерживать пациентов с таким диагнозом, какие самые последние методы борьбы с этим заболеванием – все это обсуждали на Первом Московском международном онкофоруме.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что организация онкологической помощи в Москве подвергается активной перестройке за счет внедрения цифровой диагностики и новой методики постановки диагнозов

"В ближайшее время мы запустим по городу единую программу, которая позволит автоматически получать результаты в электронную медкарту: пациенту не нужно будет никуда ходить с бумагами, а врачу это даст возможность в проактивном порядке вызывать пациента на прием для ранней диагностики. Кроме того, без онкоконсилиума выработать наиболее эффективную тактику лечения невозможно. Мы работаем по всем этим направлениям", – уточнила вице-мэр.

Подробнее о том, как лечат рак в столице, – в сюжете телеканала Москва 24.