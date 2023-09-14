Разработку препаратов для лечения различных заболеваний начнут в "Технополисе "Москва"

Специалисты нового научно-технического центра, который открыли на территории "Технополиса "Москва", займутся разработкой препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний. Эти лекарства должны стать заменой импортным, которые все реже можно найти в российских аптеках.

Смогут ли отечественные производители восполнить нехватку? И какие проблемы нужно решить, чтобы наладить эффективное импортозамещение в сфере фармацевтики?

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