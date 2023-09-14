Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 13:45

Город

Разработку препаратов для лечения различных заболеваний начнут в "Технополисе "Москва"

Разработку препаратов для лечения различных заболеваний начнут в "Технополисе "Москва"

Тестирование нового варианта вакцины от коронавируса "Спутник V" начали в РФ

"Жизнь в большом городе": флагманские центры

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства нового комплекса ИКБ № 1

Собянин объявил о завершении строительства нового комплекса инфекционной больницы № 1

Новости часа: новый комплекс инфекционной клинической больницы № 1 откроется до конца года

Новости часа: Собянин осмотрел новый комплекс инфекционной клинической больницы № 1 в САО

Собянин объявил о завершении строительства нового комплекса инфекционной больницы № 1

Собянин объявил о завершении основных работ по строительству нового комплекса ИКБ № 1

Специалисты рассказали, как проходит детская реабилитация в условиях современных вызовов

Специалисты нового научно-технического центра, который открыли на территории "Технополиса "Москва", займутся разработкой препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний. Эти лекарства должны стать заменой импортным, которые все реже можно найти в российских аптеках.

Смогут ли отечественные производители восполнить нехватку? И какие проблемы нужно решить, чтобы наладить эффективное импортозамещение в сфере фармацевтики?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаВладимир Дементьев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика