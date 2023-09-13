Более 130 тыс электросчетчиков заменили в домах в Москве с начала этого года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 130 тысяч электросчетчиков заменили в московских жилых домах с начала года. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах. В III и IV кварталах запланирована установка еще почти 160 тысячи новых счетчиков", – отметил он.

По словам заммэра, с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоэтажках легла на Мосэнергосбыт. Данная услуга является бесплатной.

"Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода, работы по замене приборов проводятся согласно графику. Срок службы новых многотарифных счетчиков составит 30 лет", – сказал он.

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До этого директор по информационным технологиям "Росводоканала" Сергей Путин объяснил, как умные счетчики экономят расходы на воду. По его словам, прибор позволяет отслеживать фактический расход воды при помощи мобильного телефона или через компьютер.

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