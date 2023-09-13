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13 сентября, 17:15

Транспорт

Инспекторы ДПС начали останавливать самокатчиков и проверять их документы в Москве

Инспекторы ДПС начали останавливать самокатчиков и проверять их документы в Москве

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Минтранс РФ подготовил изменения в ПДД для владельцев СИМ

Инспекторы ДПС начали останавливать самокатчиков и проверять документы. Кадрами таких проверок делятся очевидцы в соцсетях. Любителям электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности стоит привыкать к контролю.

Дело в том, что Минтранс уже подготовил документ, по которому владельцев СИМов обяжут останавливаться по требованию ГИБДД, регистрироваться в федеральном реестре и проходить медицинское освидетельствование в случае опьянения. Это лишь часть новых поправок в ПДД.

Каких еще правил придется придерживаться водителям электронных устройств? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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