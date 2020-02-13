Китай объяснил резкий рост случаев заболевания коронавирусом новым методом диагностики

В провинции Хубэй, откуда все началось, ввели новый метод диагностики заболевания. Поэтому был резкий скачок случаев заражения. Так объяснили местные власти.

За последние сутки число заразившихся выросло почти на 15 тысяч человек и в итоге превысило 60 тысяч. Погибших от коронавируса уже 1 369. Практически все – в Китае. В мире же, по словам специалистов, вспышка идет на спад. Правда, в США накануне выявили еще один случай заболевания. Пациент – один из сотен граждан США, которых эвакуировали из китайского Уханя.

Тем временем в России новых заболевших нет. В МИД сформировали оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. В первую очередь, он ориентирован на помощь россиянам, которые находятся сейчас за рубежом.

Первые случаи заболевания выявили в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.

Из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 Россия приостановила регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, выполнение чартерных рейсов прекратится 14 февраля. РЖД временно прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.