Минздрав планирует зафиксировать цены на медицинские маски

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Минздрав РФ планирует рассмотреть возможность заморозки цен на медицинские маски. Об этом сообщает РИА Новости.

Замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников в ходе пресс-конференции в ОНФ отметил, что в тех случаях, когда выявляется отсутствие масок в конкретных аптечных организациях в регионах, ведомство вместе с Росздравнадзором и министерством промышленности и торговли будет принимать меры для того, чтобы ликвидировать этот дефицит.

"Это могут быть аналогичные меры, как уже предусмотрены в законодательстве, для того чтобы обеспечить наличие необходимых продуктов питания в случае ЧС, катастроф. Когда государство на 90 дней имеет возможность принять экстренные меры для того, чтобы фиксировать цены на определенный вид продукции. Мы обязательно обсудим все варианты реагирования на эту ситуацию и вместе с коллегами будем принимать соответствующие меры", – отметил Костенников.

Он также сообщил, что резкое повышение стоимости масок не останется без реагирования, вплоть до лишения лицензии у аптек.

Костенников также добавил, что на сегодняшний день дефицит медицинских масок ликвидирован.

Специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ранее сообщили о дефиците медицинских масок у производителей и снижении запасов у оптовых поставщиков. Уточняется, что причиной данной тенденции стал резко возросший спрос на данный вид продукции. Кроме того, определенная доля изделий, как считает сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев, продается за рубеж, в Китай.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФАС проверят аптеки, завышающие цены на изделия на фоне сообщений о распространении китайского коронавируса. В ведомстве сообщили, что за необоснованный рост стоимости масок аптеки будут наказываться штрафами.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин потребовал лишать лицензии аптечные организации, уличенные в спекуляции.

Как сообщает РИА Новости, в Росздравнадзоре указали на отсутствие массовых нарушений, связанных с завышением цен на медицинские маски. Данные основаны на последних проверках аптек.

Возросший спрос на противовирусные препараты и индивидуальные медицинские маски объясняется эпидемией коронавируса COVID-19, который стал причиной массового заболевания новой формой пневмонии. Первые случаи зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй в Китае еще в декабре 2019 года. По состоянию на 12 февраля жертвами болезни стали более тысячи человек при 44,6 тысячи зараженных.

