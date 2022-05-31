В прокат вышел второй сезон сериала "В ритме жизни" с Роуз Бирн. Это история о замученной бытом домохозяйке, которая находит себя в новом увлечении – аэробике.

Во втором сезоне героиня добивается успеха и становится мега популярной. Но у нее появляется конкурент – тренер-мужчина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.