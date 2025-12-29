Москвичам и туристам рассказали, куда можно сходить 29 декабря

Московская афиша предлагает горожанам отдохнуть от предпраздничной суеты и посетить интересные события. В парке "Надежда" проходит фестиваль ледяных фигур. Гостей ждут тематические викторины и конкурсы, а завершится программа общим памятным фото.

В Музее русского импрессионизма можно увидеть выставку картин XIX–XX веков. Для семейного отдыха отлично подойдет цирковое шоу "Щелкунчик. Приключение новогодних игрушек" в концертном зале Барвиха Лакшери Вилэдж. Постановка сочетает элементы спектакля и интерактивной программы.

