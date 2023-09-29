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29 сентября, 08:00

Культура

Первые три серии комедии "Бедные Абрамовичи" вышли в онлайн-кинотеатрах

Первые три серии комедии "Бедные Абрамовичи" вышли в онлайн-кинотеатрах

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Первые эпизоды сериала "Оборотень" вышли онлайн

Для москвичей уже доступен на платформах новый комедийный сериал под названием "Бедные Абрамовичи".

По сюжету глава современной еврейской семьи не соблюдает шаббат, ест и продает свинину, не умеет зарабатывать деньги. В героя попадает молния, после чего он видит призрак предка. Тот рассказывает о родовом проклятье, которое можно снять только став правоверным евреем.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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