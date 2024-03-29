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29 марта, 23:55

Культура

Документальный публицистический спектакль показали в парке "Зарядье"

Документальный публицистический спектакль показали в парке "Зарядье"

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Документальный публицистический спектакль, посвященный событиям на Донбассе, представили в парке "Зарядье".

В основу постановки Ольги Окрепиловой "Русская заря" легла одноименная книга немецкого автора русского происхождения Ильи Рывкина. Многочисленные интервью очевидцев и непосредственных участников событий, жителей региона, военнослужащих и добровольцев стали ключевым элементом спектакля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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