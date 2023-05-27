Глава киностудии Lionsgate сообщил о начале работы над фильмом "Джон Уик – 5"

В США началась работа над фильмом "Джон Уик – 5". Глава киностудии Lionsgate Джо Дрейк рассказал, что компания ведет работу над полноценным развитием франшизы.

В частности, в сентябре она пополнится мини-сериалом "Континенталь", действие которого развернется в Нью-Йорке 70-х годов. А в 2024 году должен состояться релиз полнометражного спин-оффа "Балерина" с Аной де Армас в главной роли.

В России четвертая часть Джона Уика собрала больше 700 миллионов рублей. А сборы всей франшизы в мире превысили 1 миллиард долларов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.