Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:45

Культура

Глава киностудии Lionsgate сообщил о начале работы над фильмом "Джон Уик – 5"

Глава киностудии Lionsgate сообщил о начале работы над фильмом "Джон Уик – 5"

Театр Олега Табакова передал театру в Донецке необходимое оборудование и реквизит

"Ночью Сити": как не застрять в одном амплуа

Новости часа: "Троицу" Андрея Рублева выставят в Храме Христа Спасителя 4 июня

Песков сообщил, что икону "Троица" Рублева передадут в Храм Христа Спасителя

В Минкультуры РФ сообщили о том, что икону "Троица" отреставрируют ведущие специалисты

"Актуальный репортаж": мастера отремонтируют часы на фасаде театра имени Образцова

Выставка в честь 200-летия со дня рождения Островского откроется на Арбате

Москвичам рассказали о реконструкции Центра театра и кино на Поварской

"Юмор на все времена": Георгий Вицин

В США началась работа над фильмом "Джон Уик – 5". Глава киностудии Lionsgate Джо Дрейк рассказал, что компания ведет работу над полноценным развитием франшизы.

В частности, в сентябре она пополнится мини-сериалом "Континенталь", действие которого развернется в Нью-Йорке 70-х годов. А в 2024 году должен состояться релиз полнометражного спин-оффа "Балерина" с Аной де Армас в главной роли.

В России четвертая часть Джона Уика собрала больше 700 миллионов рублей. А сборы всей франшизы в мире превысили 1 миллиард долларов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиновидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика