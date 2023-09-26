Премьера фильма "Повелитель ветра" состоится в столичном кинотеатре "Октябрь"

26 сентября в столичном кинотеатре "Октябрь" состоится премьера фильма "Повелитель ветра". Он посвящен знаменитому путешественнику Федору Конюхову.

За его плечами покорение полюсов, океанов, неприступных вершин, а в центре сюжета новой картины – кругосветка, которую Конюхов совершил на воздушном шаре и установил несколько мировых рекордов.

Как ожидается, картина о путешественнике выйдет в прокат 5 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.