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26 августа, 18:00

Культура

Певица Татьяна Куртукова рассказала о сложностях восприятия фольклора

Певица Татьяна Куртукова рассказала о сложностях восприятия фольклора

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Слушатели могут сталкиваться со сложностями в восприятии фольклорной музыки, так как она часто сопровождает текст, в который заложена мудрость. Помимо этого, некоторые народные песни имеют витиеватое исполнение. Об этом рассказала певица Татьяна Куртукова.

Исполнительница уточнила, что к прослушиванию фольклорной музыки нужно готовиться.

Большое интервью с Татьяной Куртуковой выйдет в понедельник, 26 августа, в эфире телеканала Москва 24.

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