26 августа, 18:00Культура
Певица Татьяна Куртукова рассказала о сложностях восприятия фольклора
Слушатели могут сталкиваться со сложностями в восприятии фольклорной музыки, так как она часто сопровождает текст, в который заложена мудрость. Помимо этого, некоторые народные песни имеют витиеватое исполнение. Об этом рассказала певица Татьяна Куртукова.
Исполнительница уточнила, что к прослушиванию фольклорной музыки нужно готовиться.
Большое интервью с Татьяной Куртуковой выйдет в понедельник, 26 августа, в эфире телеканала Москва 24.