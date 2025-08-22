Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" стартовал на Красной площади

Под звуки марша: 22 августа на Красной площади открылся XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". В этом году мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы и защитникам Отечества.

До конца августа рядом с величественными стенами Кремля развернутся своеобразные соревнования оркестров армий разных стран, главной наградой которых станут аплодисменты и любовь зрителей.

В первый день на брусчатку вышли Президентский оркестр, Сводный оркестр МЧС России, Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь, Президентский оркестр Буркина-Фасо и другие. В общей сложности перед гостями Красной площади выступили 25 коллективов из 10 государств.

На торжественной церемонии открытия побывали ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева.