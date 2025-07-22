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Новости

22 июля, 15:30

Культура

МТС Live и Театр Моссовета запустили проект для студентов и выпускников театральных вузов

МТС Live и Театр Моссовета запустили проект для студентов и выпускников театральных вузов

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МТС Live и Театр имени Моссовета запустили совместный проект для начинающих режиссеров-выпускников и студентов старших курсов российских театральных вузов. Творческая лаборатория для молодых режиссеров "Театр Моссовета – детям" уже активно принимает заявки, чтобы выбрать участников.

Победителя ждет возможность поставить свой спектакль для детей, который позже войдет в постоянный репертуар театра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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