Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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21 мая, 23:30

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Самый продолжительный в мире сезонный фестиваль в Москве продлится 100 дней

Самый продолжительный в мире сезонный фестиваль в Москве продлится 100 дней

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ стартовал ароматный фестиваль "Будущее в цветах".

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В Москве стартовал городской фестиваль "Все на улицу", который продлится 100 дней. В его рамках пройдут кинопоказы под открытым небом, экскурсии, встречи с популярными актерами, танцы и пленэры. Всего более для участников организуют около 45-ти тысяч бесплатных мероприятий.

Например, в парке "Сокольники" возле ротонды пенсионеров ждут регулярные радиодискотеки, на Никитском бульваре пройдет вернисаж, на Покровском – литературные чтения. А на Тверском – мини-фестивали моды, фотографии и красоты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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