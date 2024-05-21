Самый продолжительный в мире сезонный фестиваль в Москве продлится 100 дней

В Москве стартовал городской фестиваль "Все на улицу", который продлится 100 дней. В его рамках пройдут кинопоказы под открытым небом, экскурсии, встречи с популярными актерами, танцы и пленэры. Всего более для участников организуют около 45-ти тысяч бесплатных мероприятий.

Например, в парке "Сокольники" возле ротонды пенсионеров ждут регулярные радиодискотеки, на Никитском бульваре пройдет вернисаж, на Покровском – литературные чтения. А на Тверском – мини-фестивали моды, фотографии и красоты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.