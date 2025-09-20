Форма поиска по сайту

20 сентября, 22:15

Культура

Финал "Интервидения" начался в Москве

Главное музыкальное событие года, финал международного конкурса "Интервидение", началось на столичной "Live Арене".

В мероприятии принимают участие артисты из 23 стран, но уже после начала шоу стало известно о дисквалификации представительницы США.

В чем причины, и что происходит сейчас – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина КузнеченковаАнгелина Жукова