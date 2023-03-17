Премьера музыкального шоу "Моя Мелодия" состоится 17 марта

17 марта на телеканале "Россия 1" состоится премьера музыкального шоу "Моя Мелодия". Это новый формат, в котором звездным героям предстоит услышать "тайную мелодию" из своей жизни, которую исполнят их родные, коллеги, друзья. Какая именно песня прозвучит, и кто ее исполнит – секрет, который раскроется только в эфире шоу.

В премьерном выпуске телезрители услышат истории из жизни Ангелины Вовк, Филиппа Киркорова, Игоря Николаева и многих других. Ведущий программы – Николай Басков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.