На сцене МХТ им. Чехова в последний раз состоялся спектакль Богомолова "Идеальный муж"

На сцене МХТ имени Чехова в последний раз отгремел спектакль Константина Богомолова "Идеальный муж". Руководство театра приняло решение снять постановку с репертуара.

Уйти Богомолов решил красиво – собрал всех неравнодушных в караоке и устроил поминки спектаклю.

После спектакля он опубликовал в Instagram снимки своей трупы и зрительского зала. Поклонники поблагодарили режиссера в комментариях за творчество, которое тот им дарит из года в год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.