Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
14 марта, 11:45

Культура

Установлена личность художника Бэнкси

Журналисты британского агентства Reuters выяснили настоящее имя уличного художника Бэнкси и даже опубликовали его фотографию. Он оставался анонимным десятки лет, и для раскрытия его личности потребовалось масштабное международное расследование.

Согласно данным журналистов, сейчас его зовут Дэвид Джонс. Несколько лет назад он взял это имя, до этого представляясь как Робин Ганнингем. В ходе подготовки материала журналисты опросили близких художника, юристов и изучили полицейские отчеты. Издание направило результаты расследования самому Бэнкси, но пока не получило ответа.

Адвокат художника заявил, что "не согласен со многими деталями" расследования, но не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культураза рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика