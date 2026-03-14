Установлена личность художника Бэнкси

Журналисты британского агентства Reuters выяснили настоящее имя уличного художника Бэнкси и даже опубликовали его фотографию. Он оставался анонимным десятки лет, и для раскрытия его личности потребовалось масштабное международное расследование.

Согласно данным журналистов, сейчас его зовут Дэвид Джонс. Несколько лет назад он взял это имя, до этого представляясь как Робин Ганнингем. В ходе подготовки материала журналисты опросили близких художника, юристов и изучили полицейские отчеты. Издание направило результаты расследования самому Бэнкси, но пока не получило ответа.

Адвокат художника заявил, что "не согласен со многими деталями" расследования, но не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию.