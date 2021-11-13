Американская модель и актриса Пэрис Хилтон впервые вышла замуж. Мужем самой известной блондинки Америки стал бизнесмен, с которым она встречалась с 2019 года.

Свадьба прошла в частном поместье в Лос-Анджелесе. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.