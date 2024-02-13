13 февраля, 02:00Культура
Премьера детективной драмы "ГДР" состоялась в Москве
Премьера сериала "ГДР" прошла в Москве. Это шпионская драма о борьбе за власть в Восточной Германии в годы распада СССР и упразднения Варшавского договора.
Детективную драму снял известный по сериалу "Мосгаз. Западня" режиссер Сергей Попов. Съемки проходили в Москве, Калининграде, Выборге, а также в Берлине и Стамбуле.
Онлайн-премьера сериала "ГДР" намечена на 16 февраля. Кинокритики занесли его в рейтинг самых ожидаемых сериалов в 2024 году.
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