Премьера детективной драмы "ГДР" состоялась в Москве

Премьера сериала "ГДР" прошла в Москве. Это шпионская драма о борьбе за власть в Восточной Германии в годы распада СССР и упразднения Варшавского договора.

Детективную драму снял известный по сериалу "Мосгаз. Западня" режиссер Сергей Попов. Съемки проходили в Москве, Калининграде, Выборге, а также в Берлине и Стамбуле.

Онлайн-премьера сериала "ГДР" намечена на 16 февраля. Кинокритики занесли его в рейтинг самых ожидаемых сериалов в 2024 году.

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