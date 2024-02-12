Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 22:00

Культура

Премьера многосерийного фильма "ГДР" состоялась в Москве

Премьера многосерийного фильма "ГДР" состоялась в Москве

Новости часа: 400 бесплатных экскурсий пройдет в Москве с 17 по 19 февраля

Премьера спектакля "Страсти по Торчалову" в театре "Модерн" состоится 14 февраля

"Сити": три самые интересные книги февраля

"Сити": топ-3 интересные книги российских писателей

Новости часа: 400 бесплатных экскурсий организуют в Москве ко Всемирному дню гида

"Моя Москва": Александр Пашутин, часть 1

Жителям столицы представили культурную программу на 12 февраля

Москвичам представили культурную афишу на 12 февраля

Московская музейная неделя пройдет с 12 по 18 февраля

Премьера многосерийного фильма "ГДР" прошла в Москве. Закрытый показ состоялся в кинотеатре "Октябрь".

Сюжет ленты основан на реальных событиях, а съемки, несмотря на непростые геополитические условия, велись в нескольких странах.

По словам продюсера Тимура Вайнштейна, в картине удалось показать прямо исторических персонажей, которые тогда существовали, однако они "вплетены" в шпионский детектив. Он уверен, что фильм сделан на высоком уровне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика