Премьера многосерийного фильма "ГДР" состоялась в Москве

Премьера многосерийного фильма "ГДР" прошла в Москве. Закрытый показ состоялся в кинотеатре "Октябрь".

Сюжет ленты основан на реальных событиях, а съемки, несмотря на непростые геополитические условия, велись в нескольких странах.

По словам продюсера Тимура Вайнштейна, в картине удалось показать прямо исторических персонажей, которые тогда существовали, однако они "вплетены" в шпионский детектив. Он уверен, что фильм сделан на высоком уровне.

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