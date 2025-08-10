Форма поиска по сайту

10 августа, 22:30

Культура

Симфонический оркестр выступил в саду "Эрмитаж"

Симфонический оркестр выступил в саду "Эрмитаж". Концерт "Искусство строить" прошел в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Оркестр исполнил известные произведения с добавлением оригинальных битов, в которых отражены звуки строительных площадок Москвы. Например, посетители могли услышать процесс строительства жилого комплекса "Бадаевский" и звуки создания станции метро "Липовая Роща". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
культурагородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

