Москвичам рассказали о главных экспонатах Исторического музея

9 февраля Государственный исторический музей отметил 153 года со дня основания. В честь этого события для зрителей Москвы онлайн прошла эксклюзивная экскурсия: о самой большой исторической экспозиции страны рассказал генеральный директор музея Алексей Левыкин.



Сколько экспонатов насчитывает музейный фонд? Сколько человек ежегодно посещают крупнейшую историческую экспозицию России? Какие выставки пройдут в 2025 году? Как музею помогают современные технологии? Ответы на эти и многие другие вопросы в ходе экскурсии выяснила ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.