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09 февраля, 12:00

M24.RU

Москвичам рассказали о главных экспонатах Исторического музея

Москвичам рассказали о главных экспонатах Исторического музея

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9 февраля Государственный исторический музей отметил 153 года со дня основания. В честь этого события для зрителей Москвы онлайн прошла эксклюзивная экскурсия: о самой большой исторической экспозиции страны рассказал генеральный директор музея Алексей Левыкин.

Сколько экспонатов насчитывает музейный фонд? Сколько человек ежегодно посещают крупнейшую историческую экспозицию России? Какие выставки пройдут в 2025 году? Как музею помогают современные технологии? Ответы на эти и многие другие вопросы в ходе экскурсии выяснила ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

культуравидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова
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