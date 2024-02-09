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09 февраля, 18:00

Культура

Театр Маяковского подготовил курс лекций в честь 150-летия Всеволода Мейерхольда

Театр Маяковского подготовил курс лекций в честь 150-летия Всеволода Мейерхольда

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В преддверии 150-летия со дня рождения режиссера Всеволода Мейерхольда театр Маяковского запускает образовательную программу как для зрителей, так и для актеров. 9 февраля там уже провели авторскую экскурсию по исторической сцене и рассказали об уникальных материалах и техниках, которые использовались в начале XX века.

С прошлого юбилейного сезона театр Маяковского создает вокруг своих премьерных спектаклей образовательные проекты, благодаря которым зритель может подготовиться и дополнить свое эстетическое впечатление еще и интеллектуальным процессом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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