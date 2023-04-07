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Фильм "Наводнение" вышел в российский прокат

Фильм "Наводнение" вышел в российский прокат

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Специально для любителей авторского кино вышла картина "Наводнение" Ивана Твердовского. Того самого режиссера, который снял "Зоологию" и "Класс коррекции".

"Наводнение" – это психологическая драма по роману Евгения Замятина. Главная героиня Аня после смерти родителей перестает разговаривать. Девушку берет на воспитание родная тетя и отдает на тренировки по плаванию. Там Аня оказывается под давлением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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