Фильм "Наводнение" вышел в российский прокат

Специально для любителей авторского кино вышла картина "Наводнение" Ивана Твердовского. Того самого режиссера, который снял "Зоологию" и "Класс коррекции".

"Наводнение" – это психологическая драма по роману Евгения Замятина. Главная героиня Аня после смерти родителей перестает разговаривать. Девушку берет на воспитание родная тетя и отдает на тренировки по плаванию. Там Аня оказывается под давлением.

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