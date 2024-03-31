31 марта, 16:30Город
Более 30 столичных дворов обновят на деньги от платных парковок
Свыше 30 дворов в столичных районах Восточное Дегунино, Дмитровский и Марьино приведут в порядок на деньги, полученные от платных парковок.
По решению Сергея Собянина все средства от платных парковок передаются на благоустройство столичных дворов и улиц. Деньги направляются и в те районы, где платных парковок нет. Три управы Москвы уже опубликовали планы по благоустройству.
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