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31 марта, 16:30

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Более 30 столичных дворов обновят на деньги от платных парковок

Более 30 столичных дворов обновят на деньги от платных парковок

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Свыше 30 дворов в столичных районах Восточное Дегунино, Дмитровский и Марьино приведут в порядок на деньги, полученные от платных парковок.

По решению Сергея Собянина все средства от платных парковок передаются на благоустройство столичных дворов и улиц. Деньги направляются и в те районы, где платных парковок нет. Три управы Москвы уже опубликовали планы по благоустройству.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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