Путин рассказал, как на встрече с главой КНР съел два куска утки по-пекински

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Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с Владимиром Путиным угощал его уткой по-пекински. Российский лидер рассказал, что она оказалась очень вкусной.

Во время посещения Харбина глава государства принял участие во встрече со студентами и преподавателями местного политехнического университета. В рамках мероприятия один из обучающихся института космических технологий задал политику вопрос о том, какие блюда китайской кухни нравятся ему больше всего.

"Как хорошо, что человек, который занимается космосом, думает о еде", – цитирует RT ответную шутку Путина.

Путин рассказал, что накануне китайский лидер угостил его уткой по-пекински. По словам главы государства, на столе лежали два куска, из которых он планировал съесть только один. Однако блюдо, как признался президент, оказалось слишком вкусным, поэтому он взял себе и второй.

Ранее сообщалось, что в рамках того же мероприятия Путин шутя напомнил, что он "не интернет", поэтому не всегда может дать точный ответ на любой вопрос. Но президент заявил студентам и преподавательскому составу, что готов не только поделиться с ними своим мнением на различные темы, но и выслушать их идеи и пожелания по поводу организации учебного процесса.