Акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 20 по 26 мая

Фото: пресс-служба ДПиИР

Акция "День без турникетов" пройдет в рамках Московской недели предпринимательства. В ней примут участие более 120 компаний, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Для посетителей организуют больше 130 экскурсий, около 30 из них – с участием основателей и руководителей крупных компаний. <...> Лидеры рынка расскажут о личном опыте и поделятся секретами успешного ведения своего дела", – рассказала заммэра.

По словам Сергуниной, гостей и жителей Москвы ждут в конструкторском бюро по инженерному дизайну и разработке технологических продуктов. Там посетителей познакомят с руководителем бюро, расскажут про основные аспекты работы и процессы создания инноваций. Помимо этого, горожане смогут посетить экскурсии по производству сервисной робототехники, уточнила вице-мэр.

Помимо этого, в столичной типографии желающие узнают, как происходит выпуск полиграфической продукции с использованием современных решений.

Сергунина отметила, что свои двери также откроят парки развлечений, кадровое агентство, отель, медиакомпании, офисы крупного застройщика и интернет-сервис для размещения объявлений.

Между тем около 20 площадок присоединятся к акции впервые, среди них – строительная корпорация, сеть магазинов, банк, мастерская экспозиционных решений и другие организации. При этом одним из новых партнеров проекта станет крупный оператор сотовой связи, сотрудники которого объяснят гостям принцип работы базовых станций и дадут советы по защите от телефонных мошенников.

Заммэра напомнила, что все мероприятия бесплатные, но на них требуется регистрация на сайте проекта.

Московская неделя предпринимательства стартовала в столице 16 мая. По словам Сергея Собянина, главной темой форума в этом году стала "Предпринимательство – это выбор". Компании и стартапы получат возможность найти партнеров и инвестиции, а участники и гости обсудят задачи, которые сегодня стоят перед бизнес-сообществом, и обменяются опытом.