В столице открылась выставка "ПРОреставрацию". В программу мероприятия включили более 200 лекций, мастер-классов и деловых сессий.

Помимо насыщенной программы на выставке организовали профессиональный конкурс "Московская реставрация". Всего в 2023 году на конкурс поступило 83 заявки по 52 объектам. Среди них такие памятники, как Павильон № 1 "Центральный" на ВДНХ, Театр эстрады и Ансамбль зданий Рязанского трамвайного парка.

Увидеть результаты ювелирного труда реставраторов и перенять опыт может каждый – выставка продлится до 3 декабря. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.