Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 22:30

Город

В столице открылась выставка "ПРОреставрацию"

В столице открылась выставка "ПРОреставрацию"

Новый газорегуляторный пункт "Десна" заработал в ТиНАО

На Северном речном вокзале открылся каток с искусственным льдом – Собянин

Собянин: открыли каток на главной площади Северного речного вокзала

Новости часа: Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация"

Новости часа: мэр Москвы сообщил о планах создания 120 тыс рабочих мест в разных отраслях

Собянин открыл выставку "ПРОреставрацию"

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации памятников архитектуры в Москве

"Актуальный репортаж": мастерскую скульптора Андреева восстановят в Москве

Высота сугробов в Москве превышает норму в четыре раза

В столице открылась выставка "ПРОреставрацию". В программу мероприятия включили более 200 лекций, мастер-классов и деловых сессий.

Помимо насыщенной программы на выставке организовали профессиональный конкурс "Московская реставрация". Всего в 2023 году на конкурс поступило 83 заявки по 52 объектам. Среди них такие памятники, как Павильон № 1 "Центральный" на ВДНХ, Театр эстрады и Ансамбль зданий Рязанского трамвайного парка.

Увидеть результаты ювелирного труда реставраторов и перенять опыт может каждый – выставка продлится до 3 декабря. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвыставкивидеоЕкатерина КузнеченковаНаталья Мезина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика