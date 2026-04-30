Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 апреля

В Москве открыли сезон фонтанов. Перед их запуском специалисты приводили в порядок насосы, гидравлику, ремонтировали коммуникации, мыли чаши. Добавился к столичной коллекции новый фонтан, расположенный на центральной площади "Лужников". Зимой это был каток, который к весне превратили в пространство для светомузыкальных шоу.

Городские парковки 1, 2, 9 и 11 мая станут бесплатными. Это касается и улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа. При этом парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме все дни.

Синоптики ожидают похолодание в Москве во второй декаде мая. В этот период в столицу могут вернуться ночные заморозки и сильные осадки. Перепады температуры могут повлиять на здоровье метеозависимых людей.

