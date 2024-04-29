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29 апреля, 21:15

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Московский фестиваль "Пасхальный дар" совпал с майскими праздниками

Московский фестиваль "Пасхальный дар" совпал с майскими праздниками

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В Москве проходит фестиваль "Пасхальный дар". В 2024 году он совпал с майскими праздниками, что добавило ему масштабности. Разнообразная программа ждет гостей в центре города, и на площадках в округах.

Посетителей встречают фотозоны, праздничные инсталляции и арт-объекты. Работают и благотворительные ярмарки. Приобретая на них товары, гости фестиваля помогают нуждающимся. А на мастер-классах можно научиться украшать пасхальные яйца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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