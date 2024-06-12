12 июня, 18:48Политика
Депутат МГД Метлина рассказала о возрождении интереса к национальным костюмам
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Депутат Мосгордумы Наталия Метлина приняла участие в приуроченном ко Дню России празднике традиционного костюма и народных художественных промыслов "Сарафан" для жителей столичного района Коньково, пишет Агентство "Москва".
"Наша страна – это более 160 национальностей, но ничто так не обозначает национальность, как язык и национальный костюм. Посмотрите, какие интересные наряды у народов Севера: ханты, манси, эвенков. Многие из представителей этих народов носят традиционные костюмы не только по праздникам, но и каждый день, и это очень важно для них", – сказала депутат.
По ее словам, цель мероприятия – возродить всеобщую любовь к народному костюму и традиционной одежде, которую носили прабабушки и прадедушки. Она напомнила, что в РФ возрождается мода на традиционные русские орнаменты.
"Девушки сменили мини-юбки на платья в пол, цветастые принты, натуральные ткани: хлопок и даже домотканый лен", – подчеркнула она.
Позже она показала на национальные костюмы, представленные на сцене. В рамках праздника гостей мероприятия, помимо показа коллекций одежды, ждал концерт и игровая программа.
Ранее депутат Мосгордумы посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту и оценила уровень организации работы в нем. По ее словам, он по стандартам МФЦ, что позволило наладить здесь ту систему, которая присуща очень многим московским заведениям.