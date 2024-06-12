Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда власти посчитают это нужным

Фото: kremlin.ru

Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), когда власти посчитают это нужным, пишет ТАСС, ссылаясь на премьера страны Никола Пашиняна.

"Выйдем. Мы решим, когда", – сказал он, отвечая на реплику оппозиционного депутата, почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из организации.

Премьер подчеркнул, что сроки процедуры еще не определены, однако Ереван уйдет из ОДКБ тогда, когда решит об этом сам.

Ранее, в мае этого года, стало известно, что Армения прекратит участие в финансировании ОДКБ в 2024 году. Позднее сообщалось, что российские миротворцы покинули Карабах.

