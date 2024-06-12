Дожди с грозой обрушились на Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный дождь местами идет в Москве. Ливни с грозой и сильный ветер могут завершиться лишь завтрашним днем, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

"Соблюдайте скоростной режим. Для поездок по городу рекомендуем выбирать метро", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Также там посоветовали быть аккуратнее за рулем, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и следить за дорогой.

"Не оставляйте автомобиль и не стойте сами вблизи деревьев и шатких конструкций", – подчеркнули в Дептрансе.

При этом, по данным телеграм-канала "Дептранс. Оперативно", из-за осадков в разных районах столицы возможны изменения маршрутов наземного транспорта. Горожанам посоветовали следить за объявлениями водителей.

Аэропорты столичного региона Домодедово и Жуковский работают по расписанию во время непогоды в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службы воздушных гаваней.

Домодедово является всепогодным аэропортом, поэтому он готов к работе в условиях ливней, заявили в пресс-службе авиагавани. В частности, все дренажные системы ранее уже прошли необходимое техническое обслуживание.

"Прием и выпуск воздушных судов осуществляется в соответствии с производственным графиком. Задержек рейсов на прилет и на вылет по метеоусловиям нет", – рассказали в пресс-службе.

Аналогичную информацию подтвердили и в аэропорту Жуковского. По данным представителя воздушной гавани, сотрудники подготовлены к работе в сложных погодных условиях, а наземные службы переведены в усиленный режим.

Ранее синоптики предупреждали, что вечером 12 июня в Москве прогнозируются дождь и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Местами горожан ожидают гроза и град.

