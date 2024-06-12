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12 июня, 18:03

Политика

Песков заявил, что решения Путина по начальникам двух управлений последуют позже

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Решения Владимира Путина по назначению руководителей двух управлений, экспертного и по госполитике в гуманитарной сфере, последуют позднее. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее российский лидер образовал в администрации президента РФ пять новых управлений и упразднил одно старое. Новая структура утверждена после подписания главой государства соответствующего указа.

Теперь в составе администрации есть управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по вопросам национальной морской политики, по вопросам формирования и деятельности Госсовета, по госполитике в гуманитарной сфере, по госполитике в сфере ОПК. Среди прочего, в ряд управлений были назначены новые начальники.

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