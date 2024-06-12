Флешмоб "Гордость России" объединил сотни жителей северных районов столицы

Фото: Агентство "Москва"/Тимур Исянов

Флешмоб "Гордость России", прошедший на Северном речном вокзале, объединил сотни жителей северных районов столицы, сообщила организатор мероприятия, директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская.

"Мы обязаны сохранить традиции, которые создавали наши деды и прадеды: традиции языка, традиции культурные, семейные, наши духовно-нравственные ценности. Я поздравляю всех нас с тем, что мы сплочены как никогда", – цитирует ее Агентство "Москва".

В ходе мероприятия участники флешмоба выстроились в форме российского флага. За счет белых, синих и красных футболок они создали "живой" триколор. В конце все гости исполнили гимн страны.

Авимская подчеркнула, что патриотизм и демонстрация единства важны, так как являются основой сильного государства.

Авимская стала новым директором Центрального академического театра Российской армии в марте текущего года. С 2016 года она находилась в должности замдиректора по развитию театра.

