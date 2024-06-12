Фото: телеграм-канал "Москва 2024"

Небоскреб Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире, подсветили в цвета российского флага по случаю Дня России. Об этом пишет ТАСС.

Фасад одной из самых главных достопримечательностей Дубая представляет собой один из крупнейших в мире LED-экранов, площадь которого составляет 32,4 тысяч квадратных метров.

Ранее небоскреб уже окрашивался в цвета российского триколора во время празднования Дня России 2023 года. Тогда же администрация здания поздравила россиян с праздником.

