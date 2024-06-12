Собянин рассказал о расширении программы стимулирования создания МПТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) продолжает расширяться, заявил Сергей Собянин.

"У инвесторов появятся дополнительные стимулы строить поликлиники, школы и детские сады", – написал он в своем телеграм-канале.

Теперь, по словам мэра, застройщик сможет получить льготы при постройке социальных объектов за пределами территорий, входящих в один проект планировки участка с жилой "льготной" застройкой.

Главным условием, добавил градоначальник, является расположение соцобъекта – жители новостроек должны быть обеспечены поликлиниками, детсадами и школами в шаговой доступности.



"Подтверждение этому нужно получить в Москомархитектуре и в профильном департаменте столицы", – напомнил он.

Ранее, рассказывал Собянин, городские власти одобрили план по строительству промышленного объекта в районе Крюково в рамках реализации программы создания МПТ. Земельный участок под строительство был передан инвестору по льготной ставке 1 рубль в год

